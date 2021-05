Ils sauvent des vies mais depuis plus d'un an, ils doivent affronter de plein fouet l'épidémie de Covid. Les soignants en réanimation sont appelés à faire grève ce mardi. A l'appel de plusieurs syndicats pour obtenir des moyens supplémentaires et une meilleure reconnaissance de leur travail.

VIDEO - "On se sent épuisé de cette crise sans fin", appel national à la grève suivi aux réanimations de Tours

Pour en parler, Christelle Doussin, aide-soignante en réanimation médicale au CHRU de Tours et syndquée CGT était l'invitée de France Bleu Touraine ce mardi :

" La situation dans notre service est encore tendue ( 57 lits occupés en réa par des patients Covid en Indre-et-Loire NDLR ). Et nous les soignants, on se sent fatigué, épuisé de cette crise sans fin.

Il nous manque du personnel formé avec des conséquences requises. Si on avait plus de lits et de soignants formés, on n'aurait pas cette tension aussi forte à l'hôpital ( la région Centre-Val de Loire compte 20% de lits en plus en réanimation par rapport à la première vague NDLR ).

Et puis on demande que nos compétences soient reconnues à leur juste valeur. Aujourd'hui, nous sommes payées à peu près pareil avec les soignants des autres services. Alors que notre travail requiert des compétences plus techniques".