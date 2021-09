VIDEO - "Parfois, la pénurie de médicaments entraîne une perte de chance et le cancer risque de se compliquer"

Ce n'est pas nouveau, mais la pénurie de médicaments pour les malades du cancer s'est encore aggravée suite à la pandémie de Covid. Pour en parler, Loïc Vaillant, le président de la Ligue contre le cancer en Indre-et-Loire était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin :

" Cela concerne des vieux médicaments, qui tout à coup, ne sont plus fabriqués ou qui n'arrivent plus en pharmacie faute de stocks suffisants. Mais quand ça vous arrive, on ressent comme une sensation d'abandon, comme si on ne s'occupait plus de moi.

C'est d'autant plus dramatique que parfois c'est une perte de chance. Le cancer risque de se compliquer. Parfois, ce n'est pas une perte de chance mais imaginez quand vous êtes cancéreux et qu'on vous explique que "le médicament qui aurait été mieux pour vous, ben...on l'a pas, on va bricoler autre chose." Avouez qu'on a l'impression qu'on vous abandonne".

Où est passée la feuille de route amorcée par l'ancienne ministre Agnès Buzyn ?

"Il s'était pourtant passé quelque chose en 2019. La ministre de la santé du moment Agnès Buzyn avait élaboré une feuille de route et elle avait envisagé notamment de faire passer les stocks de certains médicaments de 2 à 4 mois, voire plus. Alors certes, la crise du Covid est passée par là, mais il ne s'est rien passé depuis. Et c'est ça qu'on alerte.

On demande pas grand chose à l'Etat. D'abord qu'on étudie le problème, qu'on alerte malades et professionnels de santé des risques de pénurie. Et ensuite, les pouvoirs publics doivent taper sur la table. Vous savez, certains laboratoires seraient prêts à faire quelque chose à condition qu'on leur dise de faire quelque chose. Et ça doit se faire au niveau européen auprès de l'agence européenne du médicament. Je suis sûr qu'on pourrait avoir des résultats à condition d'avoir la volonté politique".