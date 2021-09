VIDEO-L'Académie nationale de médecine souhaite élargir la vaccination anti-Covid aux enfants de plus de 5 ans

Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine

L'épidémiologiste Yves Buisson est le président de la cellule de veille scientifique Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi matin. On lui a d'abord demandé de réagir à la suppression du masque à l'école dans les départements redescendus sous le seuil d'alerte. C'est le cas en Indre-et-Loire. Bonne chose ou n'est-ce pas prématuré ?

"C'est une bonne décision. Le port du masque est pénible pour tout le monde en particulier pour les jeunes enfants en milieu scolaire. Et c'est une décision raisonnable là où le taux d'incidence est redescendu sous le seuil symbolique des 50 cas pour 100 000 habitants".

"Et c'est pour ça qu'on espère pouvoir intégrer ces écoliers dans le schéma de vaccination dès qu'on aura la possibilité de le faire. La haute autorité de santé doit se prononcer d'ici les prochaines semaines pour pouvoir vacciner les enfants à partir de 5 ans. Ce qui sera un complément très important pour lutter contre la transmission du virus".

Le masque fait partie des loupés du gouvernement au début de la pandémie

"L'Académie nationale de médecine a été la première à défendre la doctrine port du masque anti-projection pour tout le monde dans l'espace public. Et sur ce sujet, le gouvernement a pris beaucoup de retard au début".

Le pouvoir politique s'est parfois défaussé sur les scientifiques

"Normalement, les scientifiques donnent des conseils et des recommandations mais seul le politique prend les décisions. Mais lors de cette crise, on a vu que les politiques, souvent, hésitants, ont pris certaines décisions en se défaussant un petit peu sur les scientifiques en disant "le conseil scientifique pense que et donc mes pauvres français il va bien falloir vous y mettre". Le politique doit assumer ses décisions même quand elles sont désagréables à entendre".

La vaccination devrait être obligatoire

"L'académie nationale de médecine s'est là encore prononcée très tôt par rapport à tous les autres en disant que l'obligation vaccinale en matière de Covid-19 n'était pas un gros mot. Vaccination obligatoire ne veut pas dire vaccination forcée. Mais c'est une exigibilité de la vaccination pour toutes les activités. Pour arriver le plus vite possible à cette vaccination universelle des Français qui nous permettra de bloquer la transmission du virus".