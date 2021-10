VIDEO - Des chercheurs tourangeaux travaillent sur les effets des pesticides sur notre santé

A l'occasion de la fête de la science, l'université de Tours organise des conférences jusqu'à la semaine prochaine. Celle de ce lundi soir à 18h aura lieu sur la chaîne Youtube de l'université et traitera des liens entre exposition aux pesticides et cancer du sang.

Au micro, le Pr Olivier Hérault, chef du service d'hématologie biologique au CHRU de Tours. Lui et ses équipes ont publié en début d'année dans une revue scientifique, la première étude prouvant le lien entre une exposition forte aux pesticides et l'apparition d'une leucémie aiguë. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce lundi matin :

"On savait déjà que l'exposition forte aux pesticides, c'est à dire celle qui concerne essentiellement le monde agricole pouvait entrainer certaines maladies du sang comme les lymphomes. Mais concernant la leucémie aiguë, c'était beaucoup plus compliqué.

Une exposition forte aux pesticides augmente d'environ 50% le risque de développer une leucémie aiguë"

Et bien, en compilant toutes les données publiées depuis 1946, on a pu comparer les situations entre 10 000 témoins et 5 000 sujets exposés à ces fortes doses de pesticide. Résultat, le risque de développer une leucémie aiguë augmente dans ce cas d'environ 50%.

Cela concerne les personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années avec des pesticides à fortes doses. A titre d'exemple, pour être reconnu comme maladie professionnelle, il faut dix ans d'exposition chronique, régulière à ces pesticides.

Mais ça n'interdit pas de penser qu'il y a aussi des problèmes avec de faibles doses auxquelles est exposée la population générale. Et c'est sur quoi nous travaillons. Beaucoup des pesticides qui sont dangereux le sont par aérosolisation. Donc il faut réfléchir à ces bandes de terrains vierge de tout pesticide. Des bandes de 10 à 20m entre les champs traités et les premières habitations. Mais je pense qu'il est prudent de ne pas trop rester à l'extérieur en période d'épandage".

Prudence scientifique

"Pris isolément, toute étude n'a que peu de valeur. C'est la somme d'études scientifiques qui aboutit à des conclusions. Et c'est aux politiques de décider ce qui est le mieux pour la population.

Les agriculteurs français sont très sensibilisés à ces problématiques car ils en sont les premières victimes"

Sachant qu'il est aussi important pour les agriculteurs d'utiliser certains produits pour avoir des rendements suffisants. Pour nourrir la planète. Et d'un autre côté, on a un problème sociétal. L'important c'est de comprendre la balance bénéfices-risques.

Reconnaissons qu'en France, les agriculteurs sont très sensibilisés aux problématiques des pesticides car ils en sont les premières victimes. Et on tend de plus en plus vers la juste utilisation de très faibles doses.

A présent, notre stratégie au CHRU de Tours et à l'Université est de trouver comment bloquer les effets délétères induits par les pesticides auxquels nous sommes tous exposés. On y travaille par une approche thérapeutique ou nutritionnelle".