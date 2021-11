VIDEO - "Les gens doivent comprendre qu'il va falloir rebooster son immunité vaccinale pour se protéger"

Pour contrer la reprise épidémique en France, Emmanuel Macron veut booster la campagne de rappel du vaccin anti-Covid. Pour les plus de 65 ans, cette troisième dose sera indispensable d'ici le 15 décembre pour garder son pass sanitaire. Campagne élargie également aux 50-64 ans dès le mois prochain.

Avec près de 83 cas de contamination pour 100 000 habitants, le taux d'incidence en Indre-et-Loire a été multiplié par quatre en seulement un mois. Une reprise épidémique confirmée par le Dr Christophe Géniès. " Dans nos cabinets, on voit réapparaître des cas. Les laboratoires nous précisent également qu'on a un peu plus de cas positifs testés."

Invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin, le vice-président du conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire explique cette remontée du taux d'incidence en Touraine par deux raisons : un relâchement sur les gestes barrières et une diminution de notre immunité vaccinale.

Voilà pourquoi, il est convaincu que les personnes de plus de 50 ans doivent aller faire cette dose de rappel du vaccin : " sans aucun doute. Il faut maintenant convaincre, plus que contraindre. Mais c'est important que les gens comprennent qu'il va falloir de nouveau rebooster son immunité pour se protéger".

Où se rendre pour cette troisième dose de vaccin ?

Si vous avez plus de 50 ans, vous pourrez prendre rendez-vous dans l'un des sept centres de vaccination du département : à Tours ( Halles et Bretonneau), Amboise, Beaumont-en-Véron, Loches, Neuillé-Pont-Pierre, et Joué-lès-Tours.

Mais aussi en pharmacie ou chez votre médecin traitant. " Sauf que les médecins de familles sont confrontés aux problématiques d'approvisionnement, notamment pour le Pfizer", tempère Christophe Géniès. "Même si on vient d'avoir l'autorisation d'utiliser dans nos cabinets le Moderna en demi-dose pour cette dose de rappel".

" Avec la vaccination, on peut espérer que cette éventuelle cinquième vague suive le même chemin que la quatrième. A savoir que l'on voit augmenter le nombre de contamination sans voir augmenter le nombre d'hospitalisation. On peut l'espérer en tout cas."