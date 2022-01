VIDEO - A Tours, les nouveaux malades du Covid placés en réanimation sont quasi-exclusivement non vaccinés

Si l'explosion des cas de Covid ne s'accompagne pas pour l'instant d'un afflux de malades au CHRU de Tours, les réanimations sont déjà en tension. Si on ajoute à la trentaine de malades du Covid, tous les autres patients qui ont aussi besoin de soins intensifs, le service est rempli à plus de 92%.

Pour en parler, le Pr Pierre-François Dequin, chef du service de réanimation au CHRU de Tours était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi matin :

" Hier, nous avions pu dégager trois lits. Nous sommes donc à 92-93% d'occupation du service de réanimation. Car à côté de ces 30 à 33 malades atteints de formes sévères du Covid, il y a aussi tous les autres patients ( d'autres services mais qui ont besoin eux aussi de soins intensifs ). Ce qui veut dire que la capacité globale de nos services de réanimation sont sous tension de façon générale. On est quasiment complet avec plusieurs fois des sorties de garde sans aucun lit disponible sur l'agglomération."

Un variant Omicron plus contagieux mais moins virulent ?

"C'est l'hypothèse que tout le monde espère. Mais une autre hypothèse c'est qu'il y a toujours un décalage entre les contaminations et l'arrivée en réanimation, entre 7 et 10 jours environ. Donc, moi je reste très prudent et on va voir dans les deux trois semaines à venir comment les choses évoluent. Pour l'instant, nos patients sont presque tous des patients touchés par le variant Delta".

Dans les entrées récentes, il s'agit quasi-exclusivement de patients non vaccinés", Pr Dequin

"Le mois dernier, nous avions deux tiers de patients non vaccinés et un tiers de patients vaccinés. Généralement des personnes immunodéprimées pour qui le vaccin n'est pas aussi efficace. Des patients aussi de plus de 75 ans qui avaient eu leurs deux injections il y a longtemps et qui n'avaient pas encore eu la troisième. Mais aujourd'hui, ce sont des patients relativement jeunes, autour des 40 ans et qui sont quasi-exclusivement non vaccinés.

On n'est pas là pour les juger ou pour les stigmatiser à un moment où ils sont extrêmement fragiles".

Une femme de 55 ans qui a fait une forme extrêmement sévère pleurait en disant, j'ai pas voulu me faire vacciner, j'ai eu tort"

"Le message simple c'est de dire : le vaccin est efficace, pas parfaitement certes, mais ce n'est pas le seul. Il est sûr. Il y a des effets secondaires mais ils sont rarissimes et le plus souvent parfaitement contrôlables. Et c'est un outil extrêmement efficace pour sortir de cette crise et pour protéger les gens. Il faut se faire vacciner et faire la troisième injection !

Nos équipes continuent de donner avec beaucoup d'abnégation et de courage mais elles sont un petit peu au bout de ce qu'elles peuvent faire. Et nous sommes tous navrés d'être dans la situation de dire voilà, on est un peu là au maximum de nos capacités et on ne peut pas les augmenter car on n'a pas les personnels pour le faire. Car former, c'est long, complexe. Ce n'est pas si simple que ça".