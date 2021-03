VIDEO - 17 mars 2020-17 mars 2021 : 12 mois qui nous ont changés dans les Pyrénées-Orientales

Il y a un an, face à la pandémie de la Covid-19 la France était confinée. En 12 mois, notre vie a beaucoup changé. Nous avons rencontré des habitants des Pyrénees-Orientales qui se sont mobilisés durant cette période pour aider, rendre la vie plus facile, inventer.

C'était il y a un an, l'annonce d'un confinement strict pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. Télétravail, contraintes de circulation, nouvelle maladie, nouveaux traitements, vie quotidienne, vie familiale, il n’a pas été facile de s'adapter.

Ils sont médecins, infirmiers, chercheurs, entrepreneurs, artistes, artisans-commerçants, restaurateurs, bénévoles, étudiants, agents de propreté, enseignants, forces de l'ordre, agents de la fonction publique, pompiers.... Ce mercredi 17 mars, France Bleu Roussillon leur rend hommage.

On livrait des couches, de l'huile, de l'eau, de tout" Ludovic Jeanneau, postier

Ludovic Jeanneau est postier. Il est aussi secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud Poste dans les Pyrénées-Orientales. Il raconte que les postiers ont du gérer une explosion des livraisons de colis au domicile des particuliers quelques semaines après le début de la pandémie.

On aurait dit la fin du monde " Nathalie, hôtesse de caisse

"Les gens faisaient des réserves de sucre, de farine, de pain.. On aurait dit la fin du monde" témoigne Nathalie Prieur, hôtesse de caisse dans une grande surface de la porte d'Espagne à Perpignan. Cette déléguée du personnel a du faire face aux ravitaillements de masse mais aussi à la détresse de ses collègues. "On était dans l'inconnu, on parlait de décès, de morts. Il y avait des collègues qui pleuraient, très stressés. On n'a pas eu l'impression d'être sacrifiés, plutôt l'impression d'être héroïques. Les gens nous remerciaient de notre présence. Mais aujourd'hui, c'est du passé"

Heureusement que nous avions dix jours d'avance par rapport à l'Est de la France" Hugues Aumaître, chef du SMIT

Hugues Aumaître est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Perpignan. Ce qui l'a le plus marqué, c'est qu'au 17 mars, à Perpignan, il y avait déjà un nombre important de personnes infectées dans la communauté gitane et il y a eu rapidement une explosion des contaminations et les premiers morts à l'hôpital. "Cela a été très vite, un tsunami. Le nombre de personnes infectées dans cette communauté augmentait sans cesse. Nous avons beaucoup travaillé sur l'information avec des médiateurs, très vite, ils ont compris la maladie, les symptômes... "

Tous les soirs, à 20 H, il y avait une haie d'honneur dans une rue de mon village" Alexandra, infirmière libérale

Alexandra Languillat est infirmière libérale à Claira. Elle se souvient de cette époque : "ça nous fait du bien. Dans mon village, dans une rue, tous les soirs lorsque je faisais ma tournée, il y avait des personnes qui faisaient une haie d'honneur. Ils savaient que je passais en voiture à ce moment là. On ne se sentait pas des héros, mais cela faisait du bien. On n'était pas invisible, c'était du bonheur. Cette chaleur, cette manifestation d'amour, cela m'a aidé dans mon quotidien."

On faisait les courses, à manger, on coupait les cheveux" Emilie Gout-Delclos, infirmière libérale

Émilie Gout Delclos est co-présidente de la Fédération Nationale des Infirmiers des Pyrénées-Orientales. Elle se souvient du début du confinement. " Je pense que cela a été fédérateur. On se regroupait sur les parkings, sur les réseaux sociaux pour voir qui pouvait commander du matériel et comment le redistribuer. Ça a été une organisation de dingue ! Au début, il n'y avait que nous, alors on faisait les courses, à manger, on coupait les cheveux, on faisait des vidéos pour les familles. On a été le liant, on a été présent sur tous les fronts."

