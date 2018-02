Pour prévenir les maux de l'hiver et lutter contre les bactéries et les virus, trois remèdes :

1. La vitamine C

La vitamine C permet de renforcer les défenses immunitaires. Certains aliments en contiennent beaucoup comme les agrumes, le kiwi, le persil, les choux (notamment chou vert et choucroute), les graines germées et l'acérola. Cette baie d'Amazonie ressemblant à une petite cerise est une source naturelle remarquable de vitamine C et se prend notamment sous forme de comprimé. Il est conseillé de prendre de la vitamine C tous les jours et d'en varier les sources au maximum.

2. L'echinacea

Originaire d'Amérique du nord, elle ressemble à une marguerite violacée et a de grandes vertus immunostimulantes : elle contribue à renforcer les défenses immunitaires. On va utiliser la racine séchée de l'echinacea, soit sous forme de tisane, de gélule, de teinture-mère ou d'extrait de plante.

Il faut prendre 50 gouttes de teinture-mère ou extrait de plante d'echinacea, le matin en entretien ou trois fois par jour en période de refroidissement.

3. L'huile essentielle de ravintsara

Le ravintsara est un arbre dont l'huile essentielle a de grandes vertus antivirales et antiseptiques. Cette huile essentielle, douce, n'est pas dangereuse à l'application.

Pour servir de bouclier contre les bactéries, il est conseillé de prendre une goutte d'huile essentielle de ravintsara mélangée à une cuillère de miel ou d'en mélanger quelques gouttes à de l'huile végétale et de l'appliquer sur le thorax ou la plante des pieds.

Blanche Rautenstrauch, naturopathe, est spécialisée en phytothérapie, diététique et micronutrition. Elle organise régulièrement des cures pour renforcer son immunité.

