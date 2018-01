C'est un mouvement sans précédent. Une large intersyndicale représentant les salariés des maisons de retraite du public comme du privé appelle à manifester ce mardi. Elle est rejointe par plusieurs syndicats de retraités et même soutenue par l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées (AD-PA). La grogne est unanime.

300 manifestants à Privas

A Privas, ce mardi matin, près de 300 personnes se sont rassemblées devant l'Ehpad du Montoulon puis ont rejoint l'Ehpad Lancelot. La colère est unanime. Tout comme le constat : les employés sont trop peu nombreux.

Les personnels ont donc défilé, ce mardi matin, dans les rue de Privas et devant plusieurs Ehpad. Ils n'étaient pas seuls dans le cortège. Des familles de résidents ont également fait le déplacement pour dénoncer les quotidiens de vie de leurs proches dans les maisons de retraite.

Des familles de résidents dans la manifestation

Manifestation ce mardi matin à Privas en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Nos anciens sont laissés-pour-compte dans ces maisons de retraite" explique Nadine, présidente de l'association des familles et des amis de la résidence du Montoulon à Privas. "Ils n'ont droit qu'à une douche par mois, la kiné c'est en pointillé et il faut parfois attendre un an pour que la pédicure passe pour leur couper les ongles".

"C'est une douche par mois, c'est terrible"

"Ça fait très mal, c'est très douloureux pour les proches et on se sent impuissant face à cette maltraitance institutionnelle" explique Nadine qui vient voir tous les jours sa maman de 98 ans à l'Ephad du Montoulon. "Qu'a-t-on fait dans notre existence pour mériter ça ?" insiste Bernard, membre de l'association et qui est venu voir sa maman dans cet Ehpad pendant des années. "Il faut que les politiques entendent notre colère".

Des résidents soutiennent le mouvement

La manifestation a débuté devant l'Ehpad du Montoulon, ce mardi matin, à Privas en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Raymonde, 93 ans, vit dans l'Ephad du Montoulon à Privas. Comme les proches des résidents, elle n'en veut pas au personnel, au contraire elle soutient leur mobilisation. "Les aide-soignantes aimeraient prendre plus de temps pour faire notre toilette correctement ou nous dire un petit mot gentil, mais elles n'ont pas le temps, il manque tellement de personnel".

Résidents, familles et personnel des Ehpad demandent, une nouvelle fois, plus de moyens.

Des dizaines de rassemblements en Drôme-Ardèche

Des dizaines de rassemblements sont prévus ce mardi devant des Ehpad de Drôme-Ardèche. Une manifestation est également organisée à Valence, où les manifestants sont appelés à se rassembler à 14 h devant le Conseil départemental de la Drôme, où doit être reçue une délégation.