Dans le cadre de la prévention du cancer colorectal et de l'opération Mars Bleu, le Colon Tour faisait étape à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu (Isère) le 19 mars. L'occasion de sensibiliser les visiteurs à leur propre corps et à l'importance d'un dépistage tous les deux ans à partir de 50 ans.

Bourgoin-Jallieu, France

Rien de tel qu'un énorme colon rose gonflable dans le hall d'un hôpital pour attirer l’œil et donc faire de la prévention. Le Colon Tour est à Bourgoin-Jallieu les 19 et 20 mars. Il s'agit de sensibiliser au cancer colorectal : plusieurs professionnels sont présents pour en parler, dont Stéphanie, cadre de santé, qui guide les visiteurs à l'intérieur du colon.

Faites le test de prévention dès 50 ans

Le message : passez par la prévention. Un test est disponible sur place, vous pouvez aussi le demander à votre médecin traitant. Il s'agit de prélever un peu de ses selles et de l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée.

Si le test est négatif : aucun souci. S'il est positif on vous prescrit alors une coloscopie qui permettra de prendre le problème à temps et d'éviter l'apparition d'un cancer. La Ligue contre le cancer estime qu'on pourrait sauver 5000 vies par an en généralisant ce test.

Alimentation et pratique sportive : des alliés au quotidien

Également présents lors du Colon Tour, des stands évoquant l'alimentation. Il est conseillé d'augmenter sa consommation de fibres (légumes et fruits secs, céréales, crudités) pour éviter des irritations du colon.

Aussi sur place : l'association Cami sport & cancer. Elle propose des séances de sport adaptées pour les personnes en cours de traitement d'un cancer ou en rémission. Cela permet de réduire la fatigue, les risques de récidive, mais aussi de diminuer les effets secondaires.