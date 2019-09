VIDÉO - À Laval, les urgentistes mettent un sac plastique sur la tête pour symboliser l'asphyxie de leur service

Les annonces de la ministre de la Santé n'ont pas convaincu les urgentistes mayennais. Le personnel des hôpitaux de Laval et de Château-Gontier-sur-Mayenne a débrayé quelques minutes ce mardi pour dénoncer une nouvelle fois les conditions de travail et d'accueil des usagers.

Département Mayenne, France

Et quand on leur demande ce qu'ils pensent du plan Buzyn, ils sourient ou bien ils balaient ça d'un revers de main. Du saupoudrage, un sparadrap sur une jambe de bois. Au final, rien ou pas grand-chose. 750 millions d'euros puisés dans des crédits existants mais le compte n'y est pas. Les effectifs, les revalorisations salariales et les ouvertures de lits manquent à l’appel.

Les infirmières, infirmiers, aide-soignants sont à bout. Irrespirable. Devant les urgences lavalloises, des hommes et des femmes mettent un sac plastique sur la tête, symbole de l'asphyxie du service et de leur profession.

le "mur des cons" aux urgences de l'hôpital de Laval © Radio France

A l'intérieur des locaux, ils ont créé ce qu'ils appellent "un mur des cons". Ils affichent quotidiennement le nombre de patients qui ont dormi sur un brancard.

La pétition de soutien signée par des usagers à l'hôpital de Laval © Radio France

6 mois de grève déjà, un mouvement d'une ampleur inédite, Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne au sein du collectif nationalInter-Urgences. Pour tenir, les urgentistes comptent sur le soutien de la population. Les usagers, à Laval, peuvent signer une pétition. Elle a déjà recueilli plus de 1.000 signatures.