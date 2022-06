VIDÉO - À Laval, près de 200 manifestants dans la rue pour défendre l'hôpital public

Près de 200 manifestants se sont rassemblés devant l'hôpital de Laval ce mardi pour réclamer davantage de moyens humains et financiers pour l'hôpital public. Le cortège s'est d'abord arrêté au rond-point du Haut-Rocher. Puis il a descendu le boulevard des Trappistines avant de bloquer le rond-point de l'avenue de l'Atlantique.

Les fermetures de nuits comme celle prévue mercredi soir, exaspèrent et désespèrent. Et ce, bien au-delà de la ville de Laval. Des pompiers se sont ralliés au cortège, car les fermetures nocturnes des urgences de l'hôpital de Laval ont aussi des répercussions sur leur métier. Xavier est infirmier la nuit, à l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne.

"On observe une augmentation du nombre de passages, à effectif constant, et avec les passagers courants la nuit. Nous sommes amenés à garder des patients parce qu'il n'y a pas de retour possible ou d'hospitalisation possible à Laval. Les gens que l'on garde, on va les garder non pas dans des lits car il n'y en pas assez. Donc on les installe sur des brancards. Et tout cela cumulé à la fermeture des urgences de l'hôpital du Bailleul à Sablé-sur-Sarthe" explique ce professionnel de santé mayennais.