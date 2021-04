VIDÉO - À Nîmes, plusieurs centaines de manifestants défilent sans masque contre les restrictions sanitaires

Le rendez-vous était fixé depuis près d'une semaine : samedi, 14h30, au pied de la Maison Carrée de Nîmes. Relayé sur les réseaux sociaux, le message a bien été entendu : plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue, pour réclamer la fin des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Dans le cortège, professionnels, Gilets Jaunes, associations sportives ou culturelles demandaient la fin du port du masque, et la réouverture des lieux dits non-essentiels.

La peur de mourir empêche de vivre - Barbara, manifestante

Barbara s'est bariolée pour la manifestation : collier de fleurs, pancarte, elle déplore une dégradation de son train de vie. "Les restaurants, voir mes enfants... tout ça me manque. Je n'ai jamais porté le masque correctement, pourtant, je n'ai jamais eu le virus." Alors que les hospitalisations augmentent au CHU de Carémeau avec 32 admissions supplémentaires en une semaine, Barbara commente ces chiffres. "C'est triste. Mais pour l'instant, c'est surtout la peur de mourir qui nous empêche de vivre."

Une manifestation aux airs de festival

Musique, bulles, "free hugs" et pas de masque : sur l'affichette, la manifestation se veut bienveillante et bon enfant. Pourtant, quelques anti-médias se sont greffés dans le cortège. "Vous nous prenez pour du bétail?" surgit une femme, alors que nous cherchons à établir un décompte du nombre de manifestants. Alors que nous lui tendons le micro pour qu'elle étaie ses propos, la cinquantenaire n'assume plus son discours et fuit vers l'avant du cortège. Mis à part cet incident, le rassemblement était effectivement musical et festif.