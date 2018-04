Sallanches, France

Son rugissement résonne dans tout le bloc opératoire depuis son arrivée. Une petite voiture rouge électrique de 50 centimètres de haut déambule dans les couloirs du bloc opératoire de l'hôpital de Sallanches. Un cadeau du magasin Jouet Club de la ville pour répondre à la demande de l'association des P'tits Doudous du Mont Blanc.

Une voiture pour remplacer les médicaments

Pour se rendre au bloc et se faire opérer, les enfants se mettront maintenant au volant de ce 4x4. "On est parti d'un constat : quand l'enfant doit quitter ses parents pour se faire opérer, c'est le drame" explique Sophie Vercard, la présidente de l'association. Cette voiture évite la prise de médicament "déconnectant" précise l'infirmière et membre des P'tits Doudous, Camille Foulon.

Reportage | Visite du bloc opératoire de Sallanches en 4x4 Copier

Grâce à ce moment, suffisamment rassurant pour les enfants et les parents, plus besoin de médicaments pour empêcher une montée d'angoisse. D'ailleurs dans les couloirs du bloc opérateur, mis à part le bruit de son petit moteur, ce ne sont pas des pleurs mais bien des rires que l'on a entendu.