Le Mans, France

Entrer dans la peau d'une personne âgée de 80 ans, c'est ce que propose le simulateur de vieillissement présenté dans le cadre du forum "Bien Vieillir au Mans", qui se déroule vendredi 21 et samedi 22 septembre à la résidence Espace et vie. Ceux qui veulent tester doivent porter une lourde combinaison sur le dos, les bras et les jambes. Ils ont aussi un masque qui limite le champ de vision. Et des bouchons dans les oreilles.

La sensation est impressionnante. Chaque geste coûte de l'énergie, chaque déplacement est fatiguant. Marcher prend beaucoup plus de temps, il faut baisser la tête pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles. Pour s'asseoir, c'est également compliqué. Pour manger ou boire, les raideurs dans les bras compliquent la tâche. Et au moment d'écrire, la tenue du stylo n'est pas évidente.

C'est une vraie leçon, qui nous pousse à être beaucoup plus patient avec les personnes âgées. C'est aussi très enrichissant pour le personnel médical, pourtant quotidiennement au contact avec les personnes âgées. "On imagine des douleurs, des difficultés. De là à ce que le quotidien devienne aussi compliqué, c'est impressionnant", confie Christine Labbé, qui travaille pour la résidence Espace et vie.