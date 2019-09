VIDEO -"A Tours, plus d'un médecin sur trois a plus de 60 ans", Edouard de Germay, docteur et adjoint au maire de Tours

Selon une étude réalisée par un praticien tourangeau, la moitié des 45 cabinets médicaux situés dans le centre-ville de Tours pourrait fermer d'ici cinq ans. Notre invité Edouard de Germay nuance l'étude mais reconnait qu'aujourd'hui, plus d'un tiers de nos médecins ont plus de 60 ans.

Tours, France

Aujourd'hui à Tours, plus d'un médecin sur trois a plus de 60 ans. Et la cession de leur cabinet médical est de plus en plus difficile lors de leur départ à la retraite.

D'abord pour des questions d'accessibilité. La mise aux normes handicapées coûte cher dans des bâtiments peu adaptés voire pas du tout aux personnes à mobilité réduite. Et puis les jeunes médecins veulent de moins en moins exercer seuls, dans des cabinets isolés. Ils préfèrent se regrouper dans des maisons de santé pluri-disciplinaires plutôt en périphérie.