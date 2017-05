VIDÉOS - Allergies aux pollens : les cinq remèdes miracle d'une mamie nordiste

Avec le retour du printemps, les pollens sont de sortie et irritent vos narines. Myriam Dupont a peut-être la solution. Cette grand-mère blogueuse, basée à Halluin, près de Lille, nous confie cinq recettes naturelles pour lutter contre les allergies.

Nez qui coule, yeux qui démangent, gorge qui picote ou encore éternuements à répétition... Si comme 10 % des Français (selon une étude de l'Anses) vous êtes allergique aux pollens, vous connaissez bien ces symptômes. Pour soulager ces maux typiquement printaniers, il existe de nombreux traitements médicaux. Et puis il y a aussi les bons remèdes d'antan.

Myriam Dupont en connaît un rayon. Cette habitante d'Halluin, dans la métropole lilloise (Nord), fait partie du réseau Mamie And Co et tient un blog dédié aux secrets de grand-mère. Et en ce qui concerne les allergies, il y a une poignée de remèdes 100 % naturels. Petit tour d'horizon.

Une cuillère à soupe de pollen

Cela peut paraître surprenant, mais pour lutter contre le pollen, il faut commencer par en manger. En fait, il s'agit de se désensibiliser. "Consommer du pollen en flocons permet au corps d'identifier la molécule, explique Myriam Dupont. On y est ensuite moins sensible lorsqu'on en croise dehors. C'est comme un vaccin naturel."

Une cure de gelée royale

"Elle sert à développer nos défenses immunitaires, apporte aussi des oligo-éléments et des vitamines" précise notre mamie. L'idéal est d'en consommer un gramme par jour, pendant trois semaines, deux fois par an, aux grands changements de saisons.

Pour choisir votre gelée, suivez le logo "Gelée Royale Française". © Radio France - Hélène Fromenty

Pour cela il vous suffit d'utiliser une toute petite cuillère et de placer la gelée sous votre langue, au réveil. Attention, c'est très acide, mais vous pouvez la diluer dans un smoothie, un yaourt ou une compote.

Une infusion de thym

Voilà une plante que (presque) tout le monde a dans sa cuisine : le thym. "Préparé en infusion, on peut en boire jusqu'à cinq fois par jour, note Myriam Dupont. Ça hydrate et ça aide à dégager les voies respiratoires en cas de rhume des foins."

Mieux vaut bien sûr utiliser du thym frais et biologique. Plongez-en 8 grammes dans un litre d'eau bouillante. Ajoutez du citron et une cuillère de romarin. Laissez infuser pendant 10 minutes. C'est prêt !

Un baume aux huiles essentielles

Vous connaissez sûrement ces extraits hyper-concentrés de plantes aux vertus multiples. Eh bien, apposées sur votre nez, les huiles essentielles peuvent entre autres décongestionner vos narines.

D'autres recettes existent pour traiter le rhume des foins. Pour une rhinite aiguë, grand-mère Dupont préconise de "mélanger des huiles d'estragon, de camomille romaine et de pin de montagnes" dans un diffuseur. Pour une rhinite saisonnière, consommer "une goutte d'huile de camomille romaine sur un sucre, tous les jours pendant trois semaines".

Une dose de miel de sarrasin

"Lorsqu'il est associé à l'huile essentielle d'eucalyptus, il débouche le nez et limite l'assèchement de la gorge", explique Myriam Dupont, précisant qu'il peut se prendre en amont comme pendant un rhume des foins, dès le mois de septembre. La cure dure 21 jours, à raison d'une cuillère à café le matin.

Le miel de sarrasin agit en préventif comme en curatif. © Radio France - Hélène Fromenty

Entre deux conseils, notre mamie nordiste glisse qu'elle n'a bien évidemment "rien" contre les médicaments. "C'est juste une question de bon sens. La nature fait si bien les choses !"