Amputé de quatre doigts et demi après un accident du travail en 2006, Francis Personne a conçu une orthèse (aide technique) en plastique pour sa main, grâce à une imprimante 3D. Le retraité cherche désormais de nouvelles matières plus élastiques et solides.

Chaumes-en-Brie, France

"On n'est jamais mieux servi que par soi-même". Ce proverbe, Francis Personne a décidé de le mettre en pratique. Lors d'un accident du travail, en 2006, sa main droite reste coincée dans un outil de presse. "Elle a été écrasée : j'ai perdu 4 doigts, une phalange du pouce et une partie de la paume", explique le retraité de Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne).

Durant trois ans, il est en réadaptation au centre de Coubert (Seine-et-Marne). Une ergothérapeute et une prothésiste mettent au point une prothèse qui lui permet de pincer des petits objets. "Je ne cherchais pas à avoir quelque chose d'esthétique, seulement de pouvoir utiliser ma main et mon bras. On a réussi à faire un prototype, mais impossible de le réaliser à l'extérieur. Cette orthèse (aide technique) est atypique. Elle demande beaucoup de temps de confection. Les prothésistes n'ont pas le temps de travailler dessus. Donc, c'était la galère", confie Francis.

Une galère à laquelle a assisté sa femme Anne. "On a toujours tout partagé : les accompagnements chez les prothésistes, ce qui allait, les déceptions... cette orthèse, c'est une façon d'être autonome", note-t-elle. avec le temps, les orthèses se dégradent. Certaines font mal, d'autres sont trop lourdes. "J'ai essayé de faire un moule de mon moignon en alginate, mais ça n'a pas marché. Après, j'ai acheté un scanner 3D (250 euros), mais là aussi, ça n'a pas servi à grand chose", ajoute ce passionné de bricolage.

Francis Personne : "J'ai mis un an pour confectionner cette orthèse"

En 2015, Francis se lance un défi : réaliser son orthèses grâce à... une imprimante 3D. Il entre en contact avec 3 étudiants en école d'ingénieur qui travaillent sur le thème du handicap et des imprimantes 3D. "On a fait un scan de mon bras et de ma vieille orthèse à Coubert. Je suis reparti avec un fichier numérisé du bras", sourit Francis.

Un modèle en 15 heures

Le plus dur commence. Le dessin, les logiciels gratuits sur l'ordinateur... Un an de travail pour confectionner une orthèse. "J'ai acheté une imprimante 3D. C'est un gros investissement : plus de 2300 euros. Mais j'y croyais", précise le retraité. Une machine précise qui permet de confectionner un modèle en plastique biodégradable en 15 heures. "Depuis un an, je fais mes propres orthèses. Quand j'en casse une, je peux en refaire une dans la nuit ! Je bidouille à chaque fois, mais ça me permet de faire la pince et de maintenir solidement quelque chose".

Francis souhaite désormais trouver d'autres matières pour améliorer ses modèles et son quotidien. Il est en lien avec l'institut Robert Merle d'Aubigné de Valenton (Val-de-Marne) pour perfectionner ses réalisations et partager sa démarche.