VIDÉO - Au centre hospitalier de Laval, c'est un robot qui fait passer les examens radio

Le centre hospitalier de Laval, le plus important en Mayenne, poursuit ses efforts de modernisation technologique. La direction vient d'acquérir une table de radiologie entièrement robotisée au sein du service d'imagerie médicale.

►►Découvrez le robot qui fait passer les examens radio

Ce système robotisé permet de simplifier et d'accélérer les bilans radio, une meilleure prise en charge des patients et un confort supplémentaire pour le personnel, les images s'affichent instantanément sur un écran, une économie de temps et de manipulations.

Le robot est commandé à distance dans cette salle de radiologie du CH de Laval © Radio France

Le robot est commandé à distance via une télécommande. Autre avantage : l'exposition aux radiations est plus faible qu'avant pour les patients.

la nouvelle salle de radiologie robotisée au CH de Laval © Radio France

Au CH de Laval, l'équipe du service de radiologie est composée de 4 radiologues, 27 manipulateurs radio, 2 aides-soignant et 10 personnels administratifs.