VIDEO / Au CHU de Poitiers une fusée IRM pour les enfants

Depuis 2 mois, le CHU de Poitiers propose une nouvelle machine : une IRM de petite taille, en forme de fusée à des enfants de 3 à 10 ans durant un 10aine de mn. Un faux examen assez ludique où on essaie de dédramatiser ce passage à l' IRM quelques minutes avant de subir le vrai pour que l'enfant reste le plus calme possible. Concrètement, l’IRM en jeu, est un simulateur qui reproduit exactement les bruits du vrai IRM pendant que l’enfant est allongé sur le lit confiné dans le tunnel. Trois séquences de bruit de 3 minutes chacune, sont diffusées dans des enceintes à un niveau sonore réglable.