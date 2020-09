VIDÉO: Augmentation des hospitalisions en réanimation au CHU de Toulouse " On est très vigilants"

Les services de réanimation du CHU de Toulouse commencent à recevoir de plus en plus de patients. Pas une hausse exponentielle, mais une vague qui pourrait encore s'amplifier prévient la cheffe du service réanimation de l'hôpital Purpan.

L’épidémie de coronavirus est bien présente dans la région. Le Docteur Béatrice Riu, est cheffe du service réanimation de l'hôpital Purpan et elle note un nombre de patients hospitalisés et en réanimation en hausse significative au CHU de Toulouse. "Depuis la fin du mois d’août, on a pu constater une augmentation des cas hospitalisés dans les services intermédiaires et une légère augmentation des cas en réanimation. Cette augmentation n’est pas exponentielle, ce n'est pas deux un jour, quatre le lendemain et huit le surlendemain. Mais on a une petite vaguelette. Par exemple en ce moment, on a cinq patients sur le CHU de Toulouse, 11 sur l’ensemble l’ex région Midi-Pyrénées. Et sur les cinq patients, nous n’avons pas eu de nouvelles entrées depuis le week-end dernier."

Et le Docteur Rui insiste sur des signaux inquiétants ressentis depuis quelques jours. "On est très vigilant. On a des marqueurs qui peut-être nous disent qu’on peut avoir une augmentation. C’est d'abord l'hospitalisation des patients dans les services. Parce qu’on sait que les patients peuvent mettre entre sept et dix jours pour faire une forme grave."

Regain de positivité chez les plus de 60 ans

La cheffe du service réanimation de l'hôpital Purpan revient également sur le profil des patients qui sont actuellement hospitalisés. Et il ressemble à celui des malades de la première vague. "Ce sont des hommes, hypertendus, surpoids voire obésité et dans les formes les plus jeunes on a vraiment des patients qui peuvent être au-delà de 150 kg" détaille le Docteur Beatrice Riu.

Les médecins du CHU de Toulouse sont aussi très attentifs car si on a beaucoup parlé des jeunes qui diffusent le virus, les chiffres de positivité montrent que ça repart aussi chez les plus de 60 ans. "On assure une veille, et la petite tendance qu’on observe depuis quelques jours, c’est une augmentation de positivé chez les plus de 60 ans. Et d’ailleurs, les patients actuellement hospitalisés, ce sont des contaminations intra-familiales. Les jeunes, quand ils ont été en contact ou quand ils ont été dépistés positifs, il faut qu’ils fassent attention en famille. Il faut respecter les gestes barrières même au sein de la famille."

Retarder les intubations

En tout cas le CHU se tient prêt pour une potentielle deuxième vague,. Et clairement, l’enjeu cette fois, ce sera de pouvoir continuer à accueillir les autres malades insistent le Docteur Beatrice Riu. "Lors de la première vague, c’était un plan blanc, très proche de la médecine de catastrophe. On a réussi à vider les quatre services de réanimation en une semaine. Là on est capable, de pouvoir en accueillir en 24h / 48h des patients. On a des chambres libres. Tout en continuant de prendre en charge les autres pathologies. On est en train de s’organiser pour avoir une réanimation avec une un secteur hybride tout en accueillant les autres patients. Tout cela, sans sanctuariser notre réanimation pour ne faire que du covid."

Les médecins du centre hospitalier de Toulouse qui ont évidemment beaucoup appris sur le coronavirus ces derniers mois. Le Docteur Riu estime même que la prise en charge s’est améliorée. "On a l’impression de réussir à limiter d’intuber les patients à formes graves On arrive à retarder l’intubation avec d’autres techniques moins invasive. Et il semblerait que les corticoïdes à une phase précoce auraient un intérêt. Grâce à tout cela, la prise en charge en ce moment des cas graves serait plus courte."