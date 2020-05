VIDEO - Bonne nouvelle : Vous pouvez vous réunir à (bien plus) de 10... chez vous !

Si les restrictions imposées pour limiter la propagation du virus semblent nécessaires et sont plutôt bien tolérées, vous avez cependant plus de liberté que vous croyez dans certains domaine.

Il est désormais possible d'organiser à nouveau des soirées en famille ou entre amis, et le flou qui semble persister sur certaines restrictions n'est officiellement plus de mise. Plus exactement vous pouvez vous réunir DANS L'ESPACE PRIVÉ sans compter vos invités.

SE RÉUNIR EN PRIVÉ À 11 OU PLUS : C'EST OUI !

Le conseil constitutionnel a en effet précisé les règles en usage actuellement. Interdiction de se réunir à plus de 10 dans l'espace public, mais autorisation de se réunir à... à autant que vous voulez dans l'espace privé !

RESTEZ PRUDENTS

Pour autant ces réunions ne doivent pas vous faire oublier les précautions d'usage. Evitez les embrassades, ne mangez pas dans le même saladier de chips, ne partagez pas vos verres, il s'agit comme bien souvent de faire preuve de bon sens.

BONNE SOIRÉE

Absolument. Bonne(s) soirée(s).