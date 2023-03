VIDÉO - Bras bionique : un troisième patient opéré à Nantes

Nicolas Kraszewski a été amputé d'une jambe et d'un bras il y a 15 ans, après un accident de la route. Lundi 20 mars, cet homme de 43 ans va se faire opérer à la clinique Jules-Verne de Nantes, dans le but de se faire poser à terme un "bras bionique". Une prothèse bien plus fluide que celle qu'il a aujourd'hui, parce que le patient pourra la contrôler rien qu'avec l'esprit.

Une première sur un bras totalement amputé

Nicolas Kraszewski est le troisième patient en France à bénéficier de cette technologie médicale de pointe. Les deux premiers ont aussi été opérés à la clinique de la main à Nantes. Cette fois, l'opération s'annonce plus complexe parce que le bras du patient est entièrement amputé. "On est sur une amputation un peu plus haute, donc les nerfs vont être un peu plus compliqués à chercher, et c'est ce qui rendra l'opération un peu plus délicate et un peu plus longue", souligne l'un des trois chirurgiens sur cette opération, dr Edward Keating Hart.

Elle consiste à reconnecter les nerfs et les muscles qui étaient en sommeil depuis l'amputation, ce qui permettra au cerveau de commander la prothèse, via des électrodes. "On est en train de mêler l'homme et la machine donc il faut bien qu'il y ait une interface. Une interface naturelle qui est le muscle et le nerf pour reproduire le schéma neuronal naturel et pour que la prothèse se connecte, il faut évidemment qu'il y ait des électrodes pour activer les processeurs de la prothèse", précise le chirurgien de la clinique de la main à Nantes.

L'opération doit durer entre 8 et 10 heures. La rééducation s'annonce longue pour le patient, environ deux ans.