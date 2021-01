VIDEO - Brigitte Macron et Didier Deschamps lancent avec humour l'opération Pièces Jaunes

La 32e opération Pièces Jaunes en faveur des jeunes hospitalisés sera officiellement lancée lundi 18 janvier. Ce week-end, Brigitte Macron, présidente de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, et Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football et parrain de l'opération, font le tour des médias pour mettre en avant cette campagne de dons.

Précautions sanitaires obligent, pas de tirelires disposées cette année dans les bureaux de poste et les grandes surfaces mais une collecte dématérialisée. Et pour la promouvoir, la Fondation a voulu frapper fort dès le lancement avec cette vidéo réalisée avec l'animateur de TF1, Camille Combal. Une vidéo fortement relayée et appréciée sur les réseaux sociaux.

Brigitte Macron et Didier Deschamps visiteront ce lundi un hôpital dans les Yvelines pour rencontrer des enfants hospitalisés afin d'appeler aux dons pour cette collecte caritative perturbée par la pandémie. Les fonds sont destinés à financer les frais inhérents à l'hospitalisation, comme l'hôtel pour un proche, et serviront aussi à aider à détecter les maltraitances et les violences, indique Brigitte Macron.

En 31 ans, les opération Pièces Jaunes ont permis de collecter près de 98 millions d'euros et de financer plus de 8.900 projets, selon la Fondation. Des dons qui ont diminué ces dernières années, à environ 1,5 million par an, avec le recul de l'utilisation de l'argent liquide et le retrait de Bernadette Chirac.

Il est possible de faire un don en se rendant sur piecesjaunes.fr ou en envoyant DON au 92 111.