VIDÉO - Cancer du sein, l'autopalpation, un geste qui sauve à Nice

À l'occasion d'Octobre Rose, le centre Antoine Lacassagne de Nice organise ce Jeudi 19 Octobre des ateliers d'autopalpation pour apprendre aux femmes à détecter des anomalies dans leurs seins. En France, 54.000 personnes reçoivent un diagnostic du cancer du sein chaque année.

Chaque année, le mois d'octobre met en lumière le cancer du sein grâce à l'opération Octobre Rose. En France, 650.000 femmes sont atteintes d'un cancer du sein ou ont été touchées par cette maladie.

Le Dr Magalie Dejode, de l’Institut Universitaire du Sein et des Cancers Gynécologiques de Nice explique à France Bleu Azur les bons gestes de dépistage qui débutent à la maison.

A faire tous les 3 mois !

L'autopalpation doit être réalisée tous les trois mois, à la fin des règles, dès l'âge de 20 ans. Ce geste permet de surveiller régulièrement ses seins et de signaler toute anomalie à son médecin. Plus un cancer du sein est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont élevées.

Mais l'autopalpation ne remplace pas les autres méthodes de dépistage, comme la mammographie recommandée à partir de 50 ans. Certaines tumeurs sont difficilement détectables au toucher car elles n'entraînent ni grosseur, ni douleur. Problème : depuis dix ans, le taux de participation des femmes au dépistage ne cesse de diminuer. Actuellement, une femme sur deux seulement participe au dépistage organisé du cancer du sein.

Ce Jeudi 19 Octobre, le Centre Antoine Lacassagne​ de Nice organise une journée de mobilisation. Au programme : une matinée de conférences grand public sur le dépistage, les nouvelles thérapies et les soins de support (hypnose, acupuncture, sophrologie, pilâtes, onco-sexologie, dermographie, réflexologie…)

Dans l’après-midi, les patientes pourront bénéficier d’un atelier de mise en beauté ou soins des mains avec la socio-esthéticienne du Centre et l’Ecole Technique Privée Européenne d’Esthétique et d’un atelier de nouage de turbans avec Julie Meunier créatrice des Franjynes.

Elles pourront également participer à une grande tombola gratuite avec de nombreux lots beauté. Rendez vous ce Jeudi 19 octobre de 9h00 à 16h00, Centre Antoine Lacassagne, Bâtiment A, 33 avenue de Valombrose, Nice.

