VIDÉO | Des échanges sans filtres entre les soignants de l'hôpital de Laval et le député François Ruffin

Après Le Mans et avant Vitré et Rennes, François Ruffin est de passage au centre hospitalier de Laval ce mercredi. Le député La France Insoumise a échangé avec le personnel du centre hospitalier de Laval. Près de 90 personnes étaient présentes. Carnet à la main, François Ruffin s'est fait expliquer la situation de l'hôpital, encore obligé de fermer ses urgences lundi soir, faute de médecin disponible.

Des membres de Force Ouvrière et l'Association des Citoyens Contre les Déserts Médicaux se sont adressés au parlementaire d'extrême-gauche. "_Ceux qui continuent de travailler, ce sont vraiment les plus dévoués_. Il faut remettre l'humain à l'hôpital (...) quand j'ai pas le temps de donner un verre d'eau à un patient parce qu'il faut que je cours à droite à gauche, et bien je culpabilise" lance une soignante à François Ruffin.

Ce matin sur France Bleu Mayenne François Ruffin a expliqué qu'il voterait "sans doute" la proposition de loi d'urgence contre les déserts médicaux du député mayennais Guillaume Garot. "Laval, ce n'est pas une sous préfecture, c'est une ville de première importance. Alors quand on se dit que même dans des villes de première importance, il peut y avoir des fermetures récurrentes des urgences, c'est qu'il y a un gros souci. Et moi, je pense qu'il y a une responsabilité du gouvernement de Macron. Il avait dit "il y aura un après crise covid pour l'hôpital, il y aura un grand plan d'investissement". Or le premier budget de la Sécurité sociale qui a suivi la crise l'an dernier et que j'avais appelé à l'époque "budget de la honte" prévoyait zéro poste de réanimateur supplémentaire. Et ça été la fermeture de 5.700 lits" a déclaré François Ruffin.