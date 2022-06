VIDEO - Claude Rols : "Quasiment une personne sur quatre est positive quand elle se fait tester" au covid-19

Face au démarrage d'une septième vague de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement mise sur la vaccination et la "responsabilité citoyenne", excluant à ce stade le retour de mesures sanitaires comme le masque obligatoire dans les transports. Après plus de deux ans rythmés par la pandémie, la France a replongé en ce début d'été, comme d'autres pays européens, dans une nouvelle vague, portée par de nouveaux sous-variants de la famille Omicron, BA.4 et surtout BA.5. Claude Rols, le directeur de la délégation départementale du Gard à l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Occitanie, était l'invité ce lundi à 7h45 de France Bleu Gard Lozère, alors que les chiffres du covid remontent également dans le Gard. "Le vaccin marche, et ça il faut le répéter", insiste-t-il.

Un rebond avant l'été, alors que les températures remontent. Normal ? "Le covid ne connaît pas les saisons mais sait quand tombent les mesures barrières", explique Claude Rols.

"Si l'on se réfère aux données de Santé Publique France (..) on a des taux de progression de 30 à 40%. C'est important. Quasiment une personne sur quatre est positive quand elle se fait tester, et on sait bien que toutes les personnes avec des signes ne se font pas tester.. donc on a sûrement une sous-évaluation" Claude Rols, sur France Bleu Gard Lozère

Dans le Gard, parmi les plus de 60 ans, à peine 15% ont fait leur dernier rappel.