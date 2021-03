VIDÉO - Comment ajuster un masque chirurgical trop grand sans réduire son efficacité

Des masques pour enfants en tissu et chirurgicaux photo d'illustration

Sans parler de ceux qui le porte sous le nez ou au niveau du cou, ce qui n'est bon ni pour la santé, ni pour le style, de nombreux Français, gênés par la taille standard trop grande des masques, ont tendance à croiser les élastiques de celui-ci avant de les passer derrière les oreilles. Une erreur, car le masque baille alors sur les côtés, et l'air expiré n'est plus entièrement filtré.

Des médecins sensibilisent au port du masque sur les réseaux sociaux

Face à ce constat, une poignée de médecins actifs sur Facebook ou Twitter, ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux pour donner quelques astuces. Au lieu de croiser les élastiques, il vaut mieux faire un nœud pour resserrer les liens :

Certains maintiennent aussi leurs masques en agrippant les élastiques, plus loin sur le crâne, avec des barrettes dans les cheveux. Ce sont bien souvent les femmes qui sont le plus ennuyées par la taille des masques, car le modèle standard est calqué sur la morphologie moyenne d'un homme "Européen" ou "Américain du Nord", rapporte The Guardian.