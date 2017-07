VIDEO - Comment bien gérer son stress ? 5 règles d'or

Boule au ventre ? Irritabilité ? Fatigue ? Blanche Rautenstrauch et Nathalie Simon vous livrent 5 astuces pour lutter contre les diverses manifestations du stress. Un tutoriel pour maîtriser la respiration diaphragmatique vous aidera notamment à vous relaxer.

Réécoutez et podcastez le Conseil forme et bien-être de Nathalie Simon :

Comment gérer son stress ? - Le conseil forme et bien-être Copier

Pour mieux appréhender et gérer son stress, il est très important de respecter 5 règles de base :

1 . Faire de l'exercice

Il est recommandé de pratiquer un sport doux comme la natation, le yoga, la danse, le pilates, le Tai chi ou le Qi gong. Ainsi, vous allez pouvoir évacuer le stress, tout en vous recentrant sur vous-même et en vous défoulant.

Et surtout cela permet de produire des endorphines qui vous laisseront quasi euphorique et détendu…

2. Bien respirer

En pratiquant quelques exercices de respiration le soir ou dans les transports en commun, une sensation de calme s'emparera de vous. Progressivement, votre rythme cardiaque va ralentir et cela va vous permettre de vous débarrasser de la fameuse boule au ventre.

Zoom sur la respiration diaphragmatique par Nathalie Simon :

Cette technique est aussi utilisée par les sportifs de haut niveau pour réduire le stress avant la compétition.

3. Les vitamines et les minéraux

En période de stress et de surmenage, faites attention à ne pas manquer de vitamine C et de magnésium. Vous pouvez trouver du magnésium dans les noix, les graines variées, les bananes et le chocolat ou sous forme de compléments alimentaires.

4. Un sommeil récupérateur

Il est important de dormir au minimum 7 heures par nuit et d'avoir des horaires réguliers pour se coucher et se réveiller. Enfin, pour que votre sommeil soit récupérateur, il faut éviter de se coucher trop tard.

5 . Une alimentation saine et variée

En mangeant de manière équilibrée et en vous assurant de ne manquer d'aucun nutriment ni vitamine, cela contribuera à réduire votre stress.

Blanche Rautenstrauch, naturopathe, est spécialisée en phytothérapie, diététique et micronutrition.

Plus d'infos sur le site NaturoPhyto.com