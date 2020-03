VIDÉO - Confinement : le patron des Boucles de la Mayenne montre l'exemple, "faire du vélo à la maison"

La Préfecture de la Mayenne met en garde : les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés ce week-end. Les mesures de confinement doivent être scrupuleusement respectées.

Les promenades en famille dans les parcs, les jardins, le chemin de halage, au bord des rivières, dans les forêts, ne sont plus autorisées sous peine d'amende. Seuls des déplacements brefs et proches du domicile sont autorisés. Il va falloir oublier un certain temps la balade à vélo dans la belle campagne mayennaise. Pratiquer son sport préféré c'est possible mais à la maison et uniquement à la maison et c'est le patron des Boucles de la Mayenne, Pierrick Guesné, qui l'affirme dans une vidéo publiée ce samedi matin.