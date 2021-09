VIDÉO - Contraception gratuite jusqu'à 25 ans "c'est vraiment une bonne nouvelle" pour ce gynécologue de Dijon

Le gouvernement a annoncé, pour le 1er janvier prochain, la prise en charge complète de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans. Comme de nombreux médecins, Philippe Kadhel, gynécologue au CHU de Dijon a salué, ce vendredi sur France Bleu Bourgogne, cette "excellent nouvelle".

La contraception gratuite étendue aux femmes jusqu’à 25 ans est "une excellente nouvelle" La mesure a été annoncée par le gouvernement, jeudi. Les professionnels de santé et les associations de défense des droits des femmes ont largement salué cette décision. C'est le cas de Philippe Kadhel, gynécologue au CHU de Dijon, qui réagit ce vendredi sur France Bleu Bourgogne.

Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier prochain et elle s'applique a tous les types de contraception : pilules, stérilet ou patch a annoncé le ministre de la santé, Olivier Véran.

Jusqu'à maintenant ce type de protections était remboursé uniquement pour les jeunes filles de 15 à 18 ans. Pour les jeunes femmes, ce sera donc un poids financier en moins.

Le prix de la contraception, c'est une vraie question pour vos patientes ?

Philippe Kadhel : Oui, il y a des populations pour lesquelles ont peut parler de précarité. Même si le prix de la contraception varie entre 3 et 10 euros par cycle, il y a des choix à faire pour ces personnes là et la contraception n'est alors pas dans leurs priorités.

Il y a des solutions qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres ?

Philippe Kadhel : Il faut comparer les choses sur des périodes comparables : par cycle, une contraception par stérilet c'est un euro. Un mois, un euro.

Plus c'est cher, plus c'est efficace ?

Philippe Kadhel : Non, ce n'est pas du tout ça ! Il y a plusieurs variables à prendre en compte : la patiente elle-même, son profil, son mode de vie, le timing, le projet familial de la patiente, ce n'est pas aussi simple que ça. D'où la place primordiale du praticien dans le conseil de la patiente, sur les possibilités en fonction de son état de santé et de mode de vie. C'est vraiment important. L'accès gratuit à un praticien qui va vous conseiller, vous informer et vous prescrire un contraception, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.

Est ce que les grossesses non désirées touchent toutes les femmes, ou bien ça se concentre surtout sur les plus jeunes ?

Philippe Kadhel : Non, bien sûr que ça ne touche pas que les plus jeunes. L'IVG ne peut pas être considéré comme une contraception, donc il faut mettre en place des efforts pour la prévenir. L'objectif de cette gratuité c'est vraiment de donner des moyens à des femmes et à des couples de ne pas avoir de grosses non désirée.