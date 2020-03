VIDEO -Coronavirus : "Avec ce masque, je me sens tout nu" explique un infirmier de Perpignan

Les Pyrénées-Orientales manquent de masques et quand ces protections arrivent, toutes ne sont pas en bon état... "Avec ce genre de masques, je me sens tout nu et forcément je vais tout attraper et tout transmettre aux autres. J'ai l'impression d'être une passoire !" lance jean-Luc Gesson.

Comme ses confrères , depuis quelques jours, cet infirmier libéral perpignanais peut bénéficier de dix-huit masques FFP2. Jean-Luc Gesson, infirmier libéral à Perpignan s’est donc rendu ce mercredi dans sa pharmacie de secteur. "Quand j'ai voulu essayer ces masques, je me suis aperçu que la mousse qui protège au niveau du nez était en peu molle et quand j'ai passé mon doigt, la mousse s'est effritée... Encore une fois, on se moque de nous. La veille, le président Macron avait fait un beau discours, eh bien encore une fois on nous a menti. Nous on comprend très bien que les Pyrénées-Orientales ne soient pas prioritaires par rapport à l'est de la France mais ce n’est pas une raison pour nous donner des masques pourris !"

Malgré tout, pas question de refuser d'intervenir auprès de malades du covid. "Je n'ai jamais refusé quelqu'un. Forcément j'irai. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Si on fait ce boulot, c'est pour aider les gens, parce qu'on les aime".