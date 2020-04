[VIDÉO] Coronavirus : "On danse pour décompresser" dans le service réanimation de l'hôpital Nord de Marseille

Dans le service réanimation de l'hôpital Nord de Marseille en pleine crise du coronavirus, les soignants sont sous pression en permanence. Alors en salle de repos le soir, ils prennent quelques minutes pour décompresser... Cette fois sur du Michael Jackson !

La vidéo a été filmée et postée sur les réseaux sociaux par une agent de service hospitalier (ASH) travaillant dans le service de réanimation. Julie D'Anna explique : "C'est souvent comme ça ! Il y a beaucoup de choses lourdes ici mais il y a aussi ce côté là. On a beaucoup de pressions et de peurs, nos journées sont bien chargées. Alors notre salle de repos, c'est l'endroit où l'on décompresse le soir. Ces cinq minutes, elles sont essentielles pour que l'on garde la pêche !"

"On passe par toutes les émotions" - Julie D'Anna, ASH

"Il y a une très bonne entente dans l'équipe, tout grades confondus. En salle de repos, on échange aussi systématiquement et naturellement nos ressentis sur la journée. Dans ce service il y a beaucoup de solidarité, on se soutient les uns les autres. Hier, avant de danser j'étais en train de pleurer... On passe par toutes les émotions et on essaie de tourner ça à la rigolade. On prévoit maintenant de faire un flash mob, car la vidéo a beaucoup plu !"