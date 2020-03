La SIG a eu l'idée de réunir le temps d'une vidéo basketteurs strasbourgeois et footballeurs du Racing Club de Strasbourg pour porter le message du confinement.

VIDEO - Coronavirus: la SIG et le Racing Club de Strasbourg se mobilisent

La SIG et le RCSA mobilisés ensemble contre le coronavirus

Les joueurs de basket de la SIG et les footballeurs du Racing Club de Strasbourg ont réalisé ensemble une vidéo afin de sensibiliser les gens à restez chez eux durant cette période de crise sanitaire.

#RestezChezVous

Côté footballeurs, on retrouve Benjamin Corgnet, Adrien Thomasson, Lamine Koné, Mohamed Simakan et Stefan Mitrovic. Côté basketteurs participation de Boris Dallo, Thomas Scrubb, Damien Inglis, Gerry Blakes et Jérémy Nzeulie.