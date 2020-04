VIDÉO - Coronavirus : le Pr Didier Raoult assure que "les choses se passent très bien avec la chloroquine"

Régulièrement le Professeur Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection, fait le point sur la situation au sein de l'IHU et sur les études en cours pour soigner le Covid-19. Dans une dernière vidéo publiée sur son compte twitter il donne des chiffres. À ce jour, 50.000 personnes ont été testées au sein de l'IHU, 50.000 personnes qui sont venues donc jusqu'à l'IHU et ont passé le test proposé par le Professeur Raoult.

Sur ces 50.000, testées au sein de l'IHU, 2.400 sont positives au Covid-19. Toutes ces personnes évidemment n'ont pas été hospitalisées, une prise en charge a été décidée en fonction de la gravité de la maladie. En revanche, les équipes du Professeur Raoult ont proposé la prise de hydroxychloroquine, comme c'est désormais autorisé, à 1.003 patients. Et les premiers résultats sont satisfaisants dit-il.

"Nous avons le recul aujourd'hui sur un millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxychloroquine-azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui est un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Après trois jours de traitement, on est très satisfaits" - Pr Didier Raoult

Le Professeur Didier Raoult qui rappelle un point important : pas d'automédication. Aujourd'hui, ce traitement ne peut être prescrit qu'en milieu hospitalier.

Dans la vidéo, Didier Raoult évoque également une étude chinoise qui vient d'être publiée. Une étude comparative entre la prise hydroxychloroquine et aucun traitement. Elle montre que sur les patients qui sont modérément malades diagnostiquées au début, l'hydroxychloroquine a un succès important. Il rappelle également que l'hydroxychloroquine doit être prise rapidement.

"Quand il est trop tard, il est trop tard. Quand les gens sont en réanimation, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoires, quand on est obligé de les intuber, ce n'est plus l'heure des antiviraux. On le sait aussi pour la grippe".