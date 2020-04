VIDÉO - Coronavirus : le Professeur Didier Raoult assure que "l'épidémie est en train de disparaître"

C'est un discours qui peut surprendre et qui risque de faire beaucoup réagir alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le prolongement du confinement et la nécessité de rester à la maison et respecter les consignes dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et que la France vient de passer la barre des 15 000 décès et 100 000 cas . Ce discours c'est celui du Professeur marseillais Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection et défenseur de la chloroquine pour soigner le Covid-19.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Twitter, le Professeur estime que l'épidémie est "train de disparaître progressivement". Il développe ses propos en avançant ces chiffres : lors du pic il y avait à l'IHU jusqu'à 368 nouveaux cas par jour et aujourd'hui il y a entre 60 et 80 nouveaux cas par jour dit-il.

Il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques - Pr Didier Raoult

Des données qui font dire au Professeur Raoult que l'épidémie pourrait "disparaître au printemps" et même que d'ici "quelques semaines il n'y ait plus de cas" ! Cela peut paraître totalement étonnant et le professeur le dit lui-même: "pour des raisons qui sont étranges mais qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires".

L'efficacité du traitement à l'hydroxychloroquine

Dans cette même vidéo le Professeur Didier Raoult revient sur le traitement à l'hydroxychloroquine qu'il défend pour soigner le COVID-19. A ce jour il affirme que plus de 3000 patients positifs ont été pris en charge à l'IHU Méditerranée et sur ces 3000, 2600 ont reçu de l'hydroxychloroquine plus Azithromycine, 10 décès ont été recensés. "Cela confirme que nous avons une mortalité qui est inférieure à 0.5% pour l'instant".

C'est le résultat le plus spectaculaire au monde. On est très contents - Pr Didier Raoult

Il rappelle également que ce traitement n'est pas utile au stade de la réanimation. Il est efficace pour les cas "modérés".