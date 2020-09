VIDÉO - Coronavirus : le spot choc du gouvernement pour sensibiliser aux gestes barrières

"On peut tous être touchés" : c'est le message du spot publicitaire choc dévoilé samedi par le ministère de la Santé. Alors que l'épidémie de coronavirus est toujours bien présente en France, avec plus de 10.000 nouveaux cas en une journée samedi, le gouvernement veut sensibiliser au respect des gestes barrières.

Dans ce clip d'une minute, on voit comment le virus peut se propager au sein du cercle familial. Un homme fait la bise à sa collègue, un jeune serre une amie dans ses bras, et toute la famille se retrouve à l'anniversaire de la grand-mère. Dans les dernières images, on la voit sur un lit d'hôpital, intubée.

Le clip se termine par ces mots : "On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières".

Rappel des gestes barrières