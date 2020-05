[VIDEO] Coronavirus : tous les signaux sont au vert en Région Centre pour le déconfinement

Laurent Habert Directeur général de l'Agence Régionale de santé du Centre ne l'a pas dit officiellement ce jeudi matin sur France Bleu, mais tous les indicateurs sont positifs pour que la Région Centre Val-de-Loire puisse passer de la couleur Orange à la couleur verte !

Le gouvernement a prévenu que trois critères guideront les choix : la circulation du virus dans la population, les capacités hospitalières régionales en réanimation et enfin que le système local de tests et de détection des cas contacts soit suffisamment prêt.

La circulation du virus est mesurée par la part des patients qui se présentent aux urgences porteurs du covid-19 : "le seuil retenu par le gouvernement est de 6%" explique Laurent Habert "et dans la région nous sommes en dessous sur l'ensemble des départements".

Deuxième critère qui vaut à la Région la couleur orange : les patients encore en réanimation : "si la région est encore un peu au dessus du seuil fixé par le gouvernement, la situation s'est là encore améliorée : de moins en moins d'entrées en réanimation, les malades sortent de réanimation grâce aux personnels soignants" explique le Directeur général de l'ARS Centre

Enfin sur le dépistage et les tests, c'est le troisième critère du déconfinement : le dépistage des cas de Covid 19 et la capacité à tester efficacement et rapidement les patients en cas de suspicion.

Les Centres hospitaliers d'Orléans et de Tours font partie des vingt hôpitaux en France qui vont accueillir des plateformes de dépistage haut débit, c'est-à-dire capables de dépister au moins quatre fois plus de patients qu'aujourd'hui.

Le CHR d'Orléans a en charge trois départements pour les tests : le Loiret et l'Eure-et-Loir, les deux départements les plus touchés depuis le début, par l'épidémie, et le Cher. Le CHRU de Tours a les trois autres départements en charge : l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, et l'Indre.