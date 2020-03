VIDEO - Coronavirus : un Alésien revisite un tube des Négresses Vertes

Dans ces premiers jours de confinement à cause de l'épidémie de coronavirus, voilà un habitant d'Alès (Gard) qui ne manque pas d'humour. C'est vraiment le sourire de la journée.

Zouk Machine et les Negresses vertes

Il est comme des millions de français confiné chez lui. Benjamin habite Alès, dans le Gard. Et pour se détendre, et nous divertir, il a revisité un tube des Négresses Vertes "Sous le Soleil de Bodega". Sa vidéo a visiblement été tourné dans son jardin, en famille. Et elle est à retrouver sur sa page Facebook.

"Allez les amis, un peu de joie en ces temps de confinement ! Soyons créatifs 😂 Bises a tous, à très bientôt pour les retrouvailles !" Benjamin

Voici, pour un autre moment de plaisir, la version originale.