VIDEO - Coronavirus : hommage en images aux équipes du CHU de Bordeaux

"Ça prend à la gorge et au coeur". Devant le mapping projeté ce 14 décembre dans les jardins de l'hôpital Saint-André de Bordeaux en hommage aux équipes du CHU, Nelly Éclaircy, cadre en médecine interne infectieuse, est émue.

Comme une trentaine de personnes, elle est venue assister à la projection de cette vidéo de sept minutes, montée à l'initiative de la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH). Une succession de photos en noir et blanc des équipes soignantes, mais pas que : blanchisseurs, cuisiniers, techniciens ... Tous les corps de métiers de l'hôpital y sont représentés. "Ça va leur donner du sens, et quand on a du sens à son travail, on vient avec un peu plus de plaisir et on sait pourquoi on travaille", estime Nelly Éclaircy.

Un CHU "exemplaire"

Et après une année à lutter contre le Covid-19, cet hommage est d'autant plus important pour tous, explique cette professionnelle de santé bordelaise : "Les équipes sont fatiguées. Cette deuxième vague, on y est depuis début septembre et les soignants ont l'impression qu'à cause du manque de respect de certains gestes barrières, il y a moins de considération du travail. Donc ce geste est très valorisant."

Pour la Mutuelle nationale hospitalière, projeter cette vidéo au CHU de Bordeaux était évident, explique son président Gérard Vuidepot : "Lors de la première vague, ce CHU a accueilli beaucoup de patients d'autres régions, se montrant à la fois professionnel et solidaire" envers tous les soignants de France.

Ces 15 et 16 décembre, le mapping sera également projeté dans deux autres hôpitaux de Bordeaux à 18h30 : d'abord sur le parvis de l'hôpital des enfants du CHU Pellegrin mardi, puis à l'hôpital Haut-Lévêque mercredi.