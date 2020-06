VIDÉO - Coronavirus : un saisonnier agricole effrayé dénonce ses conditions de quarantaine en Provence

Après plusieurs cas de Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse chez des travailleurs agricoles, les ouvriers ont été confinés sur leur lieu d’hébergement. L'un d'entre eux a posté des vidéos sur Facebook sur ses conditions de vie. Il s'est confié à France Bleu Vaulcuse.

Cet ouvrier sud-américain a publié plusieurs vidéos ces derniers jours sur Facebook pour alerter sur ce qu’il vit. Il fait partie des ouvriers agricoles qui ont été confinés dans plusieurs endroits des Bouches-du-Rhône, suite à la découverte de clusters dans le secteur de Maillane et Noves. Puis, le Vaucluse a été touché, à Carpentras, au Thor et à Chateauneuf-de-Gadagne.

Une vaste campagne de dépistage a été lancée. Le dernier bilan en Vaucluse fait état de près de 800 personnes testées, 39 sont positives au Covid-19. Dans les Bouches-du-Rhône, 1.426 tests ont été réalisés, avec 114 cas positifs.

"J'ai peur, mais si je ne montre pas ces vidéos, personne ne saura à quoi ressemble nos conditions de vie ici”.

Ce "lanceur d'alerte" sud-américain a été embauché par l'intermédiaire de Terra Fecundis, une société d'intérim espagnole spécialisée dans la main d'oeuvre agricole. Beto Andino a volontairement posté ses vidéos réalisées sur son lieu d'hébergement en mode public. “J’ai peur que Terra Fecundis fasse quelque chose contre moi, mais si je ne montre pas ces vidéos, personne ne saura à quoi ressemble nos conditions de vie ici.”

Il est confiné dans un domaine près d’Arles avec une cinquantaine d'autres saisonniers. Ce travailleur agricole est arrivé en France fin avril pour travailler sur cette exploitation. C'est Terra Fecundis qui a tout pris en charge et qui l'a conduit en bus avec plusieurs autres ouvriers sud-américains jusque dans les Bouches-du-Rhône.

"Celui qui a le virus vit au milieu de nous, mange avec nous, se lave dans les mêmes sanitaires. Même s’il n’a pas de symptômes, on ne sait pas qui est malade".

Dans les vidéos qu’il a postées sur Facebook, il montre les locaux qui leur tiennent lieu de chambre, où il dort avec plusieurs autres collègues. "Ici, à part les femmes, très peu de gens se sont faits tester. Le responsable nous a dit de ne pas faire le test, car il ne veut pas que les autorités ferment l’exploitation. On a peur car du coup, celui qui a le virus vit au milieu de nous, mange avec nous, se lave dans les mêmes sanitaires. Même s’il n’a pas de symptômes, on ne sait pas qui est malade", a-t-il confié à France Bleu Vaucluse.

"L’information, c’est Terra Fecundis qui l’a, mais ils ne veulent pas nous dire de peur qu’on porte plainte. Beaucoup d'entre nous veulent passer le test, mais personne ne nous emmène à Arles pour être dépistés". Au-delà de ses conditions d'hébergement, c'est surtout de l'ambiance anxiogène dont témoigne ce travailleur sud-américain.

"Bien qu’on soit en quarantaine, certains se sont déjà échappés par désespoir".

Beto Andino parle aussi de vigiles qui gardent l’entrée du domaine. "Sans te mentir on est plus de 50 là-dedans. Pour la nourriture par exemple, Terra Fecundis nous a fait passer un peu de ravitaillement hier. Mais ce qu’on attend, c’est qu’ils nous payent nos heures pour qu’on puisse partir.

Parce que bien qu’on soit en quarantaine, certains se sont déjà échappés par désespoir. Depuis hier, il y a un vigile à l’entrée. On veut partir d’ici, je ne sais même pas si j’ai le virus et on est beaucoup dans ce cas" .

Dans une des vidéos qu'il a publiée sur son compte Facebook et qui enregistre plus de 50.000 vues, cet ouvrier explique que "les gens vont et viennent alors que nous sommes en quarantaine". Il parle aussi de la difficulté de ne pas travailler.

Le préfet des Bouches-du-Rhône demande aux exploitants d'assurer les besoins de première nécessité

Pierre Dartout, préfet des Bouches-du-Rhône et Philippe De Mester, directeur général de l’Agence régionale de Santé se sont rendus mardi dans le pays d’Arles à la rencontre des exploitants et des saisonniers agricoles pour établir un point de situation sur le respect des arrêtés de mise à l’isolement et les conditions sanitaires.

Les échanges lors de ce déplacement ont été l’occasion pour le préfet de "rappeler fermement la responsabilité des employeurs et des exploitants dans le respect effectif de la mise à l’isolement des personnes concernées ainsi que la nécessité d’assurer à leurs salariés les besoins de première nécessité".

De son côté, la CGT de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône a prévu une action ce vendredi à 10h aux barricades du port de Marseille pour alerter sur la situation de ces ouvriers agricoles. Pour le syndicat "ces événements mettent à nouveau en lumière les conditions de travail, d’accueil et d’hébergement des travailleurs saisonniers en agriculture".

La CGT se dit très inquiète "quant aux traitements de ces travailleurs, séquestrés, pour certains sans accès à l’eau, voire à de la nourriture". Elle demande un rendez-vous au préfet des Bouches-du-Rhône.