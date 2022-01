VIDÉO - Covid-19 en Ille-et-Vilaine : jusqu'à 80.000 cas traités chaque semaine par les équipes de la CPAM

Les équipes en charge de contacter les personnes positives sont sur le pont à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine. Stéphane Droniou, le sous-directeur, était l'invité de France Bleu Armorique matin ce mardi 19 janvier.

Un nouveau record de contaminations au Covid-19 a été battu en France lundi 18 janvier, avec plus de 460.000 cas. A la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les agents sont chargés de faire du "tracing" : prendre contact avec les personnes positives. Stéphane Droniou est le sous-directeur de la CPAM en Ille-et-Vilaine. Le taux d'incidence dépasse les 3.000 cas pour 100.000 habitants selon Covidtracker.

France Bleu Armorique : Avec 3.000 à 5.000 personnes positives chaque jour dans le seul département de l'Ille et Vilaine, comment faites-vous pour contacter tout le monde?

Stéphane Droniou : Les modalités du "contact tracing" ont été ajustées pour continuer d'assurer notre mission essentielle de renseignement et d'accompagnement des personnes, impactées par le Covid-19. Aujourd'hui, l'assurance maladie informe les personnes concernées prioritairement par l'envoi de SMS personnalisés. Cela nous permet de pouvoir être le plus réactif possible et de pouvoir faire face à une croissance hors norme, des contaminations et des cas contacts.

FBA : Peut-on chiffrer cette charge de travail ?

Stéphane Droniou : Je vais vous donner un chiffre qui est assez marquant. La première semaine du mois de novembre, nous avons eu à traiter à peu près 2.000 cas et la semaine dernière, 80.000 cas. À l'échelle de la région Bretagne, c'est multipliée par 40. C'est dire si l'augmentation est très importante. Sur la durée, c'est tenable compte tenu de la nouvelle stratégie qui a été adoptée. Avec, encore une fois, prioritairement l'envoi de SMS : nous consacrons en fait les appels sortants aux personnes qui n'ont pas de téléphone portable. L'envoi de SMS permet une double approche : envoyer un maximum de messages et ne pas pénaliser les personnes qui sont éloignées du numérique.

FBA : Avez-vous encore le temps de contacter ces personnes qui n'ont pas accès à internet ou aux sms ?

Stéphane Droniou : C'est notre priorité. On le fait avec un numéro de téléphone fixe qui nous sont communiqués car je rappelle que nous aussi, nous avons des bases de données dans lesquelles figurent des numéros de téléphone. Donc, de ce point de vue là, il n'y a pas de difficulté particulière à les contacter. On passe un temps important, entre 30 et 40 minutes, parfois, pour justement signaler, informer, guider et expliquer.

FBA : Certaines personnes ont attrapé le Covid-19 plusieurs fois mais n'ont pas été contactées lors de leur deuxième contamination....

Stéphane Droniou : Je suis étonné. Normalement, il n'y a pas de dysfonctionnements constatés à notre niveau puisque, encore une fois, avec l'envoi de SMS, normalement, on n'oublie personne, dès lors que nous avons identifié les cas qui nous ont été signalés par les laboratoires et les pharmacies.

FBA : Est-ce que vos agents en charge du contact tracing signalent une forme de lassitude des personnes positives par téléphone, après deux ans de pandémie ?

Stéphane Droniou : Certains réagissent peut-être de manière un peu plus véhémente que d'autres. Mais globalement, les assurés que nous contactons sont plutôt à l'écoute des consignes qu'on leur donne.