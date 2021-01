VIDÉO - Covid-19 : le parcours du vaccin, du frigo jusqu'au bras du patient

Les premiers vaccins sont arrivés en Côte-d'Or et les premières vaccinations ont eu lieu ce mercredi 6 janvier. Au CHU de Dijon, nous avons pu suivre l'arrivée du vaccin dans le frigo de l'hôpital. Reportage.

Les vaccins sont arrivés par camion au CHU de Dijon ce mercredi. Avec d'infinies précautions, les 3.321 flacons reçus, emmaillotés dans des sortes de sac de congélation, ont été mis à l'abri dans le frigos-congélateur dédié permettant de conserver le vaccin Pfizer-BioNtech à moins 70 degrés.

Des doses pour 16.600 personnes

Ce frigo est équipé d'une "sonde d'enregistrement pour vérifier que la température reste bien adéquate" explique Corinne Pernot, pharmacienne hospitalière au CHU de Dijon. En blouse et équipée d'un masque et de gants de protection contre le froid, elle ouvre le frigo. "Vous voyez ce sont ces petits boîtes en carton qui contiennent les flacons". Le CHU de Dijon a reçu 3.321 flacons, chaque flacon contenant cinq doses de vaccin, donc 16.600 personnes devraient être vaccinées dans les jours à venir.

Une fois le vaccin sorti congélateur, il faut un certain temps avant de pouvoir l'utiliser car le vaccin met 45 minutes à décongeler. Il faut ensuite le préparer et le diluer avant de pouvoir l’injecter. Une fois décongelés, les vaccins seront maintenus alors à une température entre moins 2 et moins 8 degrés et ils devront être inoculés dans les cinq jours.

Seuls les professionnels de santé concernés pour l'instant

L’injection se fait dans le bras des patients. D’après les recommandations du ministère de la Santé, les personnes prioritaires pour recevoir le vaccin sont les personnes âgées de 75 ans et plus (ceux qui vivent en EPHAD et ceux qui vivent encore chez eux), les aides à domicile et les pompiers de plus de 50 ans.

Ce mercredi, 244 patients ont été vaccinés au CHU de Dijon : 124 personnels de l'hôpital et 120 professionnels de santé, hors CHU.