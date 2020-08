VIDEO - Covid-19 : le Premier ministre Jean Castex cite le département de la Mayenne en exemple

Interrogé par France Inter ce mercredi, Jean Castex est revenu sur la situation sanitaire en Mayenne qui s'améliore, explique-t-il, grâce aux efforts des habitants et de tous les acteurs locaux mobilisés pour lutter contre la propagation de l'épidémie.

Le Premier ministre Jean Castex cite le département de la Mayenne en exemple dans le combat contre la Covid-19 alors que la circulation du virus est de nouveau préoccupante dans de nombreuses régions, en Provence et à Marseille notamment : "La Mayenne, ce n'est pas si vieux, on a fait confiance aux acteurs locaux que nous avons soutenus. On avait des indicateurs qui s'étaient dégradés. Des mesures correctrices ont été prises, parfois difficiles. Les chiffres de la Mayenne, nonobstant le mouvement national de reprise épidémique, sont revenus dans des proportions raisonnables".

En Mayenne, parmi les mesures qui ont été prises cet été, le port du masque a été rendu obligatoire dans 69 communes et une campagne massive de dépistage a été organisée.

