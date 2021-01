VIDEO - Covid : coup d’envoi de la vaccination dans la Manche

A la veille de la prise de parole du Premier Ministre Jean Castex sur la stratégie vaccinale dans le pays, la Manche a lancé mercredi après-midi sa campagne de vaccination. Les premières doses ont été distribuées dans des Ehpad et au personnel de santé prioritaire.

Vingt-cinq pompiers ont été vaccinés. Près de 300 pompiers manchois de plus de 50 ans ou présentant des risques peuvent se faire vacciner lors de cette première phase.

Quelques piqûres aussi à Saint-Lô dans l’Ehpad du Haut-Candol.

Marie-Thérèse, 91 ans, est la première résidente à y passer pour « montrer l’exemple » :

« Mon entourage m’a conseillé de le faire et j’ai toujours dit oui. C’est important, pour ma famille. J’espère les voir plus souvent et plus facilement surtout »