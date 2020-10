VIDEO - Covid : le laboratoire d'analyse de la Dordogne a doublé son activité avec les tests PCR

Le couvre feu est donc entré en vigueur pour près de 20 millions de Français ce week-end dans huit grandes métropoles dont Paris ou Toulouse. Pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. La stratégie des tests pose aussi question. Mercredi soir, Emmanuel Macron a promis l'arrivée de tests antigéniques qui donneront des résultats en une vingtaine ou une trentaine de minutes qui pourront être passés chez les médecins par exemple.

Mais en attendant, c'est le test PCR qui reste la règle commune pour tout le monde avec analyse obligatoire en laboratoire. Le laboratoire départemental de la Dordogne est très engagé dans l'analyse de ces tests pour soulager notamment les labo privés.

A l'intérieur des préfabriqués qui abritent le laboratoire depuis l'incendie du bâtiment principal, c'est un dédale de couloirs blancs. Dans l'une des salles à côté d'un congélateur à -80 degrés, cinq grosses machines tournent à plein régime. Elles sont en train d'analyser les échantillons. Autrement dit d'extraire le génome du virus et l'amplifier pour le détecter. Laure Brugère est la responsable du service test PCR au laboratoire départemental :

"On reçoit l'écouvillon nasal, à partir de la suspension dans lequel est trempé l’écouvillon, on va en extraire l'ARN, le génome du virus, et ensuite on va l'amplifier pour pouvoir le détecter, c'est la démarche principale. Donc on a de gros appareils pour extraire et pour amplifier. On a une jolie courbe pour montrer que c'est détecter, ou pas de courbe s'il n'y a rien" explique la responsable.

Avec le coronavirus, l'activité du laboratoire a doublé. Avec 500 à 600 tests PCR analysés chaque jour et jusqu'à plus de 1000 fin août début septembre. Il a fallu embaucher quatre personnes pour tenir le rythme et acheter des machines explique Jean-Louis Moyen, le directeur du laboratoire : "L'activité a doublé par rapport à ce qu'elle est en temps normal. On a gardé toute l'activité habituelle de santé animale, et l'aide que l'on apporte sur le Covid, représente un volume d'activité équivalent. Donc on est à 5 ou 600 tests par jour. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent dans l'unité. On a racheté du matériel, deux amplificateurs et deux extracteurs, mais le gros budget, ce sont les réactifs et le personnel. Sur le matériel on a peut être investi 150.000 ou 200.000 euros" explique-t-il.

Finalement le plus long dans l'analyse des tests PCR, c'est de préparer les réactifs pour les machines. Mais avec sa nouvelle organisation le laboratoire départemental arrive jusqu'à maintenant à faire face. Et à donner les résultats des tests PCR en 24h grand maximum. En fin de semaine dernière, près de 8% des tests effectués au laboratoire départemental se révélaient positifs au coronavirus.