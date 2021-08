VIDEO / atteint du Covid long Régis se remet doucement

Plus d'un an que ce poitevin doit vivre avec ce maudit virus qui a bouleversé son quotidien. Régis va un peu mieux il veut créer un groupe de paroles pour les malades "Covid long".

C'est un quinquagénaire encore affaibli qui nous a ouvert les portes de sa maison pas très loin de Poitiers. Homme très actif et très impliqué dans le milieu associatif, le virus du Covid est venu chambouler sa vie en 2020. Arrêt maladie, grosse fatigue, début de dépression, Régis s'en sort aujourd'hui grâce au soutien de ses proches, et aussi d'un séjour salutaire de 6 semaines au centre de rééducation du Moulin Vert à Nieuil l' Espoir. Régis, qui arrive à ne plus faire de sieste la journée, nous livre son quotidien mais aussi ses espoirs avec la création d'un groupe de paroles qu'il lance covidlongpoitiers@gmail.com