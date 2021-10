VIDÉO - Créez votre comète à la Fête de la science à Marseille

La trentième édition de la Fête de la science se déroule ce week-end partout en France. De nombreux ateliers d'expérience et de vulgarisation sont proposés à Marseille par différentes organisations. Le Laboratoire d'astrophysique de Marseille montre, par exemple, comment créer sa propre comète.

La science sort des laboratoires ce week-end. La Fête de la science a lieu partout en France. A Marseille, plusieurs organisations exposent et proposent des ateliers à l'Espace Villeneuve-Bargemon, derrière l'Hôtel de Ville. Elles animent de nombreuses expériences ludiques pour les petits et les grands. "Ça donne des idées de ce qu'on peut faire chez soi, mais aussi des parcours qui peuvent être envisagés plus tard", souligne Agathe Mattei, coordinatrice régionale de la Fête de la Science.

Pourtant, il y a bien une expérience qu'on peut difficilement reproduire à la maison : créer sa propre comète. C'est la démonstration que propose le Laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il faut mélanger, entre autres, de la glace carbonique (très froide), du souffre, de l'ammoniaque et de l'eau. Le tout s'agglomère et forme une mini-comète.

Infos pratiques

La Fête de la science continue ce dimanche dans plusieurs endroits de Marseille, notamment à l'Espace Villeneuve-Bargemon. Le programme détaillé est sur le site du Ministère des Etudes supérieures, de la Recherche et de l'Innovation.