VIDÉO - Dans l'Orne, un "Médicobus" comme moyen mobile de vaccination dans les zones rurales

L'Orne pourrait être un département pionnier dans les "unités mobiles de vaccination". Le département utilise depuis trois mois un cabinet médical monté dans une camionnette pour aller faire des consultations dans les déserts médicaux de l'est du département. Il sera bientôt utilisé pour vacciner.

C'était un des dispositifs annoncés par Olivier Véran pour le déploiement de la vaccination en France : des "unités mobiles de vaccination", qui iraient dans les campagnes pour vacciner les publics qui ne peuvent pas se déplacer jusque dans les centres de vaccination. L'Orne pourrait être l'un des premiers départements en France à avoir un système de ce type.

Depuis trois mois, un Médicobus, c'est son nom, sillonne en effet le désert médical de l'Est du département, avec des médecins qui vont de village en village faire des consultations dans ce véritable cabinet monté sur quatre roues.

Un bus créé pour faire face à la désertification médicale

"Le but du jeu était d'assurer un accès au soin aux population qui n'ont plus de médecin traitant", sur toute la zone qui va de Mortagne-au-Perche à Nogent-le-Rotrou, et plus au nord dans la campagne autour de L'Aigle, explique Antoine Leveneur, le président de l'union régionale des médecins libéraux de Normandie, qui a eu l'idée du dispositif. "Mais avec la crise du Covid-19, il y a la question d'aller vacciner des patients qui ont des difficultés pour se rendre dans un centre de vaccination", explique le médecin. "Beaucoup de gens, ceux qui ont subi un AVC par exemple, sont souvent dans leur chambre, dans leur lit, ils voient cinq ou six personnes par jour qui s'occupent d'eux à domicile, et ils sont donc très exposés au risque de contamination. Grâce au Médicobus, le vaccin viendrait directement à eux."

Beaucoup de gens, ceux qui ont subi un AVC par exemple, sont souvent dans leur chambre, dans leur lit. Grâce au Médicobus, le vaccin viendrait directement à eux

Le Médicobus devait au départ répondre au manque criant de médecins généralistes, alors que 10.000 des 90.000 habitants de l'Est-Orne n'ont plus aujourd'hui de médecin traitant à cause de la désertification médicale. Mais le cabinet sur roues dispose d'un frigidaire, qui pourra "contenir des vaccins qu'on ira chercher le matin même au centre de vaccination de Mortagne-au-Perche, et la chaîne du froid sera respectée sans problème", explique Jean-Michel Gal, le président du conseil de l'Ordre des médecins de l'Orne. Le médecin aura aussi tous les équipements pour la consultation pré-vaccinale, puis l'injection.

Le bus pourrait vacciner d'ici quelques semaines

Si le vaccin Pfizer-BioNTech peut être utilisé pour le Médicobus, les premières vaccinations mobiles dans les villages pourraient débuter d'ici une quinzaine de jours. Les patients pourront prendre rendez-vous en passant par une plateforme téléphonique, ou directement chez un pharmacien de la zone, ou encore en appelant leur médecin s'ils en ont un. Mais s'il faut attendre le vaccin d'AstraZeneca, qui nécessite des conditions de conservation et de chaîne du froid moins drastiques, les premières vaccinations mobiles ne devraient pas être réalisées avant au moins deux mois.

En tout cas, le Médicobus de l'Orne fait déjà des émules. Un projet similaire est en développement dans l'Eure, un autre, dans le Calvados : "Aujourd'hui l'Orne est expérimentale, mais nous sommes précurseurs de ce qui se fera ailleurs en Normandie, et en France sûrement", assure Antoine Leveneur.