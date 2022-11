VIDEO - De futurs chirurgiens dentistes désormais formés à Tours

Ces vingt huit premiers étudiants aspirent à devenir chirurgien-dentiste, une profession rare en Indre-et-Loire. On en compte environ 280 praticiens pour plus de 600.000 habitants. D'où la création de cette faculté voulue par le Conseil Régional Centre Val-de-Loire et les professionnels de santé.

Le doyen de cette Faculté d'Odontologie Frédéric Denis était l'invité de France Bleu Touraine.

